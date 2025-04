Verso Udinese-Milan: Conceiçao dovrebbe lanciare dal 1' la difesa a tre

In vista della sfida di questa sera in casa dell'Udinese, il Milan dovrebbe presentarsi con un modulo inedito, vale a dire il 3-4-3. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Sergio Conceiçao dovrebbe lanciare dal primo minuto la difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Gli esterni a tutta fascia saranno Jimenez a destra e Theo Hernandez a sinistra, con Reijnders e Fofana come diga in mezzo al campo. In avanti spazio al tridente composto da Pulisic, Abraham e Leao.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Del Giovane-Rossi C.

Quarto ufficiale: Crezzini

Var: Marini

Ass. Var: Massa