Verso Verona-Milan, Gazzetta: "Fonseca chiede la fiducia"

La Gazzetta dello Sport titola così oggi sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo dell'Hellas Verona: "Fonseca chiede la fiducia". Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello, il portoghese ha spiegato di non sentirsi a rischio e ha rivelato che il suo sogno è vincere con il club rossonero. Il momento non è però semplice, serve una serie di risultati positivi per risalire la classifica e riavvicinarsi alla zona Champions.

In merito alla sua posizione, Fonseca ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Se mi sento a rischio? Onestamente no. Non mi sento a rischio. È vero, se parliamo di risultati. Ma tante volte si parla di cose che non si sanno. Ma non posso venire qui e parlare di quello che non penso. Se guardiamo i risultati abbiamo molto da fare, ed è quello che ho detto. Ma sappiamo cosa dobbiamo cambiare in questa squadra".