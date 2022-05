Verso Verona-Milan, Gazzetta: "Riecco Bennacer, Kessie più avanti: ritornano al top dopo il Ramadan"

MilanNews.it

"Riecco Bennacer, Kessie più avanti: ritornano al top dopo il Ramadan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domenica sera del Milan contro il Verona. I due centrocampisti rossoneri hanno terminato il Ramadan e dunque non sono più a digiuno. L'algerino ha risolto il problema alla caviglia e dovrebbe tornare titolare in mezzo al campo al fianco di Tonali, mentre l'ivoriano dovrebbe partire da trequartista.