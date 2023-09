Vice Krunic, le scelte di Pioli per Tuttosport: "Adli oggi, Musah in coppa"

Pioli si trova a fare i conti con l'assenza di Rade Krunic, uno dei suoi fedelissimi e uomo chiave in sostituzione di Bennacer nello schieramento tattico rossonero al centro del campo. Yacine Adli è stato promosso a titolare contro il Cagliari e anche oggi nella sfida alla Lazio il franco-algerino dovrebbe partire dal primo minuto. Ma anche qui ci sarà bisogno di turnover, per questo Tuttosport recita così questa mattina: "Adli oggi, Musah in coppa".

Se il 7n scenderà in campo oggi da titolare, mercoledì a Dortmund potrebbe essere il turno lì in mezzo per Yunus Musah: il centrocampista americano ha giocato l'ultima mezz'ora di Cagliari come vertice basso di centrocampo e Pioli ha confermato che può agire in tutti i ruoli della mediana.