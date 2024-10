Vince il Milan! Il QS in apertura: "Questa è la strada"

Il Milan vince ma non convince del tutto, ma l'importante era conquistare i tre punti per iniziare ad alimentare il cammino verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, o forse meglio, per i playoff.

La prestazione non brillante sarà poi oggetto di analisi da parte di giocatori, Fonseca e staff tecnico nel corso di questi giorni, ma alla fine quello che conta è stata la vittoria. "Eroe" Reijnders, delusione, ancora una volta, Rafael Leao, che non ha fatto malissimo ma non ha sfruttato al meglio la sua occasione, venendo sostituto al 60esimo del secondo tempo, pochi secondi prima che il Milan trovasse poi la rete del 2 a 1.

La strada intrapresa è però quella giusta, bisogna però percorrerla a dovere, come titolato questa mattina anche da il QS.