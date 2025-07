Visite e firma per l'erede di Theo. Il CorSport: "Estupinan abbraccia il Milan"

Ieri è stato il Pervis Estupinan day. Sbarcato in tarda mattinata a Mapensa Prime, l'erede di Theo Hernandez ha svolto prima le visite mediche presso la Clinia La Madonnina per poi dirigersi direttamente a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime quattro stagioni (con opzione per il quinto) a 2,5 milioni di euro l'anno.

Oggi è previsto l'annuncio ufficiale e la sua partenza in direzione Hong Kong, dove si unirà alla squadra e conoscerà Max Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Sui primi passi dell'ecuadoregno in rossonero il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Estupinan abbraccia il Milan".