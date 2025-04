Vittoria anche a Venezia. Il CorSport: "Gimenez gol, il Milan corre"

Quella del Pier Luigi Penzo non era una trasferta scontata, anzi. Basti pensare che tra le mura amiche del Venezia il Napoli, attuale capolista di questo campionato, ci ha pareggiato con rischio anche di perdere in alcune occasioni. Il Milan invece ci ha vinto, 2 a 0, anche se il risultato non deve ingannare, dato che grazie alla spinta del proprio pubblico la formazione di Eusebio Di Francesco si è resa più e più volte pericolosa.

Alla fine ha avuto la meglio il pragmatismo di quella di Sergio Conceiçao, che in apertura con Christian Pulisic, e in chiusura con Santiago Gimenez, è riuscita a tornare a Milano con 3 punti che fanno morale in vista della finale di Coppa Italia. Nota lieta del pomeriggio lagunare il ritorno al gol del Bebote, che non aggiornava il tabellino da oltre 2 mesi. In merito alla prestazione di Venezia del Diavolo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Gimenez gol, il Milan corre".