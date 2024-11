Vittoria fra le polemiche. Tuttosport: "Fonseca la scampa. Ma è furia Monza"

Il Milan fi Paulo Fonseca è tornato a macinare punti in campionato dopo il rinvio di Bologna e la sconfitta contro il Napoli. Vincere ieri sera contro il Monza era fondamentale non solo per evitare di perdere anche il treno Champions League, dopo quello scudetto, ma anche per l'allenatore portoghese di mantenere salda la sua panchina dopo i mugugni degli ultimi giorni.

Comunque c'è da dire che ci sono vittorie e vittorie, e quella di ieri all'U-Power Stadium non è abbia fatto impazzire, soprattutto per la mole di gioco offerta dal Milan. La formazione rossonera è come se fosse riuscita a portare a casa i 3 punti per il rotto della cuffia, anche perché soprattutto nel corso del primo tempo il Monza si è reso più volte pericoloso, arrivando anche a segnare il gol del vantaggio con Dany Mota, annullato poi per fallo su Theo Hernandez ad inizio azione.

Decisione, questa, che ha fatto andare su tutte le furie Alessandro Nesta ed Adriano Galliani, che nel post partita hanno mostrato tutto il loro disappunto. Ed è proprio su questi due temi che si basa il titolo di questa mattina di Tuttosport, che in apertura ha scritto: "Fonseca la scampa. Ma è furia Monza".