Vittoria per la testa e la classifica. Tuttosport: "Milan, con il cuore. E con il Var"

L'importante ieri sera era vincere, come a questo punto è stato un dettaglio in più. I 3 punti portati a casa ieri dalla partita contro l'Udinese servono per la testa e la classifica di questo Milan, che potrà affrontare un altro importante banco di prova, quello di martedì sera contro il Bruges, con un altro tipo di atteggiamento e serenità.

Il finale di ieri di San Siro è stato un vero proprio thriller, uno di quelli che ti tengono attaccati allo schermo del televisore. Ovviamente per i tifosi di entrambe le squadre non è stato poi così tanto piacere, ma alla fine scelte e prestazione hanno dato ragione al Milan. In merito all'anticipo di ieri sera di Serie A Enilive, Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan, con il cuore. E con il Var", rifacendosi indubbiamente ai due gol annullati per fuorigioco (millimetrico) all'Udinese.