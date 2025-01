Vlahovic contro Morata, la Gazzetta dello Sport: "Fuori i gol"

Nella gara di questa sera tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, molto potrebbe essere deciso dalla qualità e dallo stato di forma dei due attaccanti: da una parte il serbo Dusan Vlahovic, dall'altro lo spagnolo Alvaro Morata. Entrambi i centravanti sono un po' nell'occhio del ciclone in questo momento della stagione, oggetto di critiche da parte dei rispettivi tifosi per la mancanza di continuità in zona gol. E così la Gazzetta dello Sport oggi titola così: "Fuori i gol".

Nel titolo si legge anche: "Vlahovic-Morata, sfida tra centravanti in cerca della svolta". Quindi il sottotitolo: "Non si sono mai affrontati, hanno giocato assieme sei mesi in bianconero e stasera possono cambiare la stagione". Sullo juventino viene scritto: "Otto mesi fa ha lasciato il segno in finale di Coppa Italia, per il suo primo trofeo. Con la Signora mai in gol contro il Milan". Sul milanista invece si legge: "Ha un forte legame con la Juve, squadra in cui ha conquistato 8 titoli. E non le ha mai fatto gol con Atletico e Real".