Volata Champions League, il Milan teme gli scontri diretti

vedi letture

La pausa per le Nazionali arriva in un momento strategico della stagione, poco prima del rush finale. È un po' la quiete prima della tempesta, sia per la lotta allo Scudetto che per quella al quarto posto che vale la Champions League. Nello specifico della rincorsa alla massima competizione europea, al momento ci sono sei squadre in sei punti. A un estremo c'è il Bologna a 53 punti che a oggi sarebbe la quarta squadra qualificata, all'altro c'è il Milan a 47 punti che sarebbe così fuori da tutto. In mezzo: Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina.

Oggi la Gazzetta dello Sport fa un po' il punto della situazione, analizzando momento e calendario squadra per squadra. "Champions corsa a sei. Da Bologna a Juve a Viola e Milan: gruppone in sei punti", scrive la rosea che poi rincara nel sottotitolo: "La banda Italiano e la Roma sono le squadre più in forma, il calendario può aiutare la Juve, la Lazio ha l'opzione Europa League. E ci sono ancora nove scontri diretti da giocare". Il Milan è nella posizione più scomoda anche perchè da qui a fine stagione avrà diversi big match, un tipo di sfida non gradito durante l'anno: contro le prime otto, fin qui, ha vinto solo uno, il derby d'andata contro l'Inter. Per finire la stagione i rossoneri incontreranno, tra le altre: Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma.