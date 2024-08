Vos al Milan, è fatta. La Gazzetta: "Dall'Ajax per 3 milioni. Tra Under23 e prima squadra"

Silvano Vos si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nella serata di ieri è infatti arrivato il definitivo via libera da parte dell'Ajax, con cui l'accordo sarebbe stato trovato per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, 3 dei quali di parte fissa, bonus compresi. Mancano solamente gli ultimi dettagli scrive La Gazzetta dello Sport, con il centrocampista che è stato assistito nel corso della trattativa dal potente agenete Pini Zahavi.

Sistemati anche questi, Vos potrà partire in direzione Milano per visite mediche, la firma sul contratto e l'inizio della nuova avventura in rossonero, che lo vedrà essere protagonista prima con il Milan Futuro e poi con la formazione di Paulo Fonseca, anche se molti dalle parti di Casa Milan valuterebbero il centrocampista originario del Suriname già pronto per essere aggregato al gruppo dell'allenatore portoghese.