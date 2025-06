Xhaka, la missione di Tare. La Gazzetta: "Milan in Germania. Offerti 10 milioni per il pupillo di Tare"

Il Milan ha intenzione di fare sul serio per Granit Xhaka. Il 32enne svizzero, per esperienza e qualità, rappresenta essere quel tipo di calciatore che si sposa alla perfezione con lo stile di gioco di Massimiliano Allegri. Per questi ed altri motivi il club rossonero starebbe spingendo per il capitano del Bayer Leverkusen, al punto che il direttore sportivo Igli Tare si è scomodato in prima persona andando in Germania per capire la fattibilità di quest'operazione.

In merito a questo movimento di mercato La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Milan in Germania. Offerti 10 milioni per il pupillo di Tare", ma la sensazione è questa cifra possa non bastare ai tedeschi, con i quali si starebbe parlando anche di Malick Thiaw, profilo più che gradito ad Erik ten Hag.