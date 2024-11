Zero emozioni in Milan-Juventus. Il CorSport: "È la cumbia della noia"

Considerata l'ultima partita a San Siro della Juventus (4-4 contro l'Inter), anche contro il Milan ci si aspettava un grado di spettacolarità di quei livelli, anche perché la posta in palio era importante. Alla fine a vincere non sono state né le emozioni né tanto meno una delle due squadre in campo, bensì la noia ed i fischi di un San Siro deluso, in particolare quello di fede rossonera.

In effetti questo Milan-Juventus difficilmente verrà ricordato, se non per la sua bruttezza, con Il Corriere dello Sport che questa mattina si è rifatto alla canzone vincitrice dello scorso Sanremo per commentare la partita di ieri: "È la cumbia della noia".