Zlatan può rinnovare, QS: "Il Milan prenota Ibra fino a 40 anni"

Il Milan guarda al futuro. Sulle pagine di QS si parla del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, auspicato nei giorni scorsi anche da Pioli. "Il Milan prenota Ibra fino a 40 anni", scrive il quotidiano sportivo. Nelle prossime settimane, Gazidis e Maldini potrebbero proporre il rinnovo annuale allo svedese, che arriverebbe così fino a 40 anni. La trattativa con Raiola potrebbe in un certo senso agevolare quella, sempre con lo stesso agente, per il prolungamento di Gigio Donnarumma, in scadenza in estate.