Acmilan - Il programma del settore giovanile

Il Milan Primavera si giocherà la salvezza nell'ultima giornata di campionato a Firenze, contro la Fiorentina. Squadre in campo alle 15.00 di sabato 25 maggio allo stadio Bozzi. I rossoneri - privi di Plizzari e Bellanova, impegnati con la nazionale ai Mondiali Under 20 - dovranno cercare la vittoria per allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione diretta. Un occhio andrà inevitabilmente anche ai risultati delle avversarie dirette, ossia Genoa, Empoli, Sampdoria e Sassuolo.

Prosegue invece il programma playoff delle nostre Under agonistiche: l'U16, dopo il rocambolesco 3-3 nel Derby d'andata con l'Inter, sarà impegnata nel ritorno in casa dei nerazzurri, con la speranza di conquistare l'accesso alla Semifinale. Entra in scena anche l'U15, che a Bolognaaffronterà i felsinei nell'andata dei Quarti di finale. Infine, dopo la vittoria sull'Empoli nel primo turno playoff, l'U17 ospiterà il Benevento al Vismara a caccia del pass per i Quarti di finale.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 25 MAGGIO

MILAN PRIMAVERA: 15° giornata di ritorno, Fiorentina-Milan, ore 15.00 - Stadio Bozzi (Firenze)

DOMENICA 26 MAGGIO

U17: secondo turno playoff, Milan-Benevento, ore 12.00 - CS Vismara

U16: ritorno dei Quarti di finale playoff, Inter-Milan, ore 15.00 - Suning Youth Development Centre (Milano)

U15: andata dei Quarti di finale playoff, Bologna-Milan, ore 15.00 - CS Galli (Bologna)