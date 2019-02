acmilan - Settore giovanile, il programma del weekend

Anche il Milan Primavera, in questo weekend, giocherà contro la Roma in trasferta. I rossoneri arriveranno all'appuntamento dopo aver battuto il Napoli (1-0), lasciando l'ultimo posto, e nella 17° giornata - sabato alle 13.00 - affronteranno la terza forza del campionato. Un test stimolante per conquistare altri punti pesanti e continuare nella risalita.

Per gli U17 andrà in scena la gara più spettacolare ma anche più difficile: il Derby. Al Vismara, domenica alle 15.00, la squadra di Mister Terni ospiterà la capolista, saldamente al comando del girone B. Serviranno cuore, grinta e grande prestazione. U16 e U15, invece, andranno entrambe a Cagliari per cercare di tornare alla vittoria.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 2 FEBBRAIO

MILAN PRIMAVERA: 17° giornata, Roma-Milan, ore 13.00 - Stadio Tre Fontane (Roma)

DOMENICA 3 FEBBRAIO

U17: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 - CS Vismara

U16: 4° giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 15.00 - Stadio Campioni d Italia 1969-70 (Assemini)

U15: 4° giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 11.00 - Stadio Campioni d Italia 1969-70 (Assemini)

U13: Cremonese-Milan, ore 11.30 - CS G. Arvedi (Cremona)

U15 FEMMINILE: Milan-Dreamers, ore 11.00 - CS Vismara