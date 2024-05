Campionato Under 15, Milan qualificato ai quarti: sfiderà il Verona

Nelle gare di ritorno degli ottavi, la Roma di Mattia Scala, grazie al successo casalingo 2-0 sul Venezia (doppietta di Russo), ha conquistato un posto ai quarti di finale, dove troverà la Juventus di Roberto Benesperi, impostasi 1-0 in trasferta sull'Atalanta (risolutivo Bruno). Vittoria interna, invece, per il Milan di Roberto Bertuzzo, che ha battuto 3-1 il Torino (Avogadro Di Vigliano, Martini e Zangrillo per i rossoneri) qualificandosi al turno successivo, in cui incontrerà l'Hellas Verona di Thomas Vincenzi, che ha superato 4-1 al Viola Park la Fiorentina ribaltando il 2-0 incassato all'andata (a segno per i gialloblù Tanzilli, Bisoffi, Leone e Varali). Conquista un posto tra le migliori otto del campionato anche l'Empoli di Stefano Lo Russo, a cui basta l'1-1 casalingo con il Cagliari (all'azzurro Isidori ha riposto il rossoblù Boccia) dopo il successo 4-0 maturato in trasferta una settimana fa. I toscani, ai quarti, dovranno vedersela con i campioni d'Italia in carica dell'Inter, che hanno pareggiato 2-2 in casa con il Parma (Matarrese e Nese per i nerazzurri, il classe 2010 Mama e Brambilla per i gialloblù).

Ottavi di finale

Andata (domenica 12 maggio)

O1) Venezia-Roma 1-3

O2) Torino-Milan 0-2

O3) Lazio-Genoa 0-1

O4) Cagliari-Empoli 0-4

O5) Parma-Inter 2-3

O6) Palermo-Bologna 1-1

O7) Hellas Verona-Fiorentina 0-2

O8) Juventus-Atalanta 3-1

Ritorno (domenica 19 maggio)



O1) Roma-Venezia 2-0

O2) Milan-Torino 3-1

O3) Genoa-Lazio 1-1

O4) Empoli-Cagliari 1-1

O5) Inter-Parma 2-2

O6) Bologna-Palermo 2-3

O7) Fiorentina-Hellas Verona 1-4

O8) Atalanta-Juventus 0-1

Quarti di finale (Andata: domenica 26 maggio | Ritorno: domenica 2 giugno)

Q1) Roma-Juventus

Q2) Milan-Hellas Verona

Q3) Genoa-Palermo

Q4) Empoli-Inter

Semifinali (Andata: domenica 9 giugno | Ritorno: domenica 16 giugno)

S1) vincente Q1-vincente Q4

S2) vincente Q2-vincente Q3

Finale (data da definire)

vincente S1-vincente S2