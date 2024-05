Campionato Under 16, il Milan elimina il Monza agli ottavi: ai quarti c'è l'Empoli

Nel ritorno degli ottavi di finale, l'Inter di Juan Solivellas Vidal, vincendo 3-1 in casa con l'Hellas Verona (in gol per i nerazzurri Sorino, La Torre e Curcio), si è qualificata ai quarti, dove affronterà il Parma di Simone Fusaro, che ha pareggiato 1-1 al Green Club con la Lazio (al biancoceleste Zangari ha risposto il gialloblù Muto). Stesso identico risultato per il Milan di Simone Baldo che, grazie al pari con il Monza al 'Vismara' (Lontani per i rossoneri e Fogliaro per i biancorossi), ha conquistato un posto tra le migliori otto del campionato, dove dovrà vedersela con l'Empoli. Pareggio casalingo anche per la Juventus di Claudio Grauso che, in virtù del 2-2 con il Lecce (ai giallorossi Bozzolo e Candido ha risposto il bianconero Samb con una doppietta), ritroverà sul suo cammino la Sampdoria di Alessandro Maroni che, dopo il successo 2-0 in trasferta con il Frosinone di sette giorni fa, ha pareggiato 0-0 al '3 Campanili'. Passa il turno anche la Roma di Marco Ciaralli, detentrice del titolo, a cui è bastato vincere 2-1 in rimonta con il Como a Trigoria (Maccaroni e Mariani per i giallorossi), in virtù del miglior piazzamento ottenuto nei gironi eliminatori (2° posto nel girone C contro 5° posto nel girone B). I giallorossi, nella prossima doppia sfida, saranno impegnati con l'Atalanta, vittoriosa 2-1 in casa sul Torino (doppietta di Inácio Piá).

Ottavi di finale

Andata

giovedì 9 maggio

O2) Genoa-Empoli 0-3

sabato 11 maggio

O1) Hellas Verona-Inter 1-3

O5) Torino-Atalanta 1-4

domenica 12 maggio

O3) Lecce-Juventus 2-3

O4) Como-Roma 2-1

O6) Frosinone-Sampdoria 0-2

O8) Parma-Lazio 2-1

O7) Monza-Milan 2-3

Ritorno

lunedì 13 maggio

O2) Empoli-Genoa 2-2

domenica 19 maggio

O1) Inter-Hellas Verona 3-1

O3) Juventus-Lecce 2-2

O4) Roma-Como 2-1

O5) Atalanta-Torino 2-1

O6) Sampdoria-Frosinone 0-0

O7) Milan-Monza 1-1

O8) Lazio-Parma 1-1

Quarti di finale (andata: domenica 26 maggio | ritorno: domenica 2 giugno)

Q1) Inter-Parma

Q2) Empoli-Milan

Q3) Juventus-Sampdoria

Q4) Roma-Atalanta

Semifinali (andata: domenica 9 giugno | ritorno: domenica 16 giugno)

S1) vincente Q1-vincente Q4

S2) vincente Q2-vincente Q3

Finale

vincente S1-vincente S2