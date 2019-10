FOTO - Milan, gli Esordienti 2009 hanno partecipato al Torneo internazionale "Anjuke Cup" in Cina

Gli Esordienti Under 11 del Milan hanno partecipato nei giorni scorsi in Cina al Torneo internazionale "Anjuke Cup" insieme all'Espanyol e a due tra più forti squadre del 2009 cinesi. Oltre a partecipare a questo torneo, i piccoli rossoneri hanno avuto la possibilità di visitare la Grande Muraglia cinese, la città proibita e altri importanti monumenti. L’impatto mediatico e di spettatori dell’evento è stato molto elevato: per la promozione del Torneo è stato utilizzato come testimonial uno degli attori più conosciuti della Cina e l’evento è stato trasmesso in Live Streaming ottenendo più di mezzo milione di spettatori. Alle finali erano presenti un paio di migliaia di spettatori e gli incassi sono stati devoluti in beneficenza.