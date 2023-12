I risultati del weekend: vincono entrambe le Primavere

Programma ridotto ma non privo di risultati importanti, quello del weekend andato in archivio per il Settore Giovanile rossonero. A cominciare dalle vittorie delle due Primavera: quella di Abate rimonta il Genoa e avvicina la vetta dell'Inter, quella di Zago compie una vera e propria impresa con un netto 4-1 sul campo della Juventus e si rilancia in classifica. Pari nel finale per l'Under 18, mentre l'Under 17 coglie a Verona un'altra vittoria che la conferma a punteggio pieno dopo 12 turni.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 13ª giornata, Milan-Genoa 2-1 (37'st Camarda, 48'st Cuenca)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata, Juventus-Milan 1-4 (25' Zanini, 32' Longobardi, 44'st e 49'st Arrigoni)

UNDER 18: 12ª giornata, Milan-Bologna 1-1 (44'st Lamorte)

UNDER 17: 12ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-2 (22' e 42'st Comotto)

UNDER 9: recupero di campionato, Club Milano-Milan 1-13 (Ferrara x3, Ferri x3, Ottaviano x3; Marsich x2; Canito, Luccarelli)