Il Milan U13 surclassa l'Inter: 5-0 nel derby. Vittoria dedicata a mister Tino Borneo

vedi letture

Grande prestazione del Milan under13 nel derby di categoria. I rossoneri, infatti, hanno battuto l'Inter per 5-0 grazie alle doppiette di Crisci e di Fresolone e al gol di Kostyuk. La vittoria è stata dedicata a colui che sarebbe stato l'allenatore di questi ragazzi, mister Tino Borneo, scomparso un anno fa; al termine del match, i giovani rossoneri hanno scattato una foto mostrando il cuore disegnato con le mani in onore di Borneo, allenatore rimasto nel cuore di tutto il settore giovanile del club e i cui insegnamenti saranno indelebili per ogni angolo del "Vismara".