Il Milan U14 vince il Torneo Annovazzi battendo l'Inter in finale 3 a 0

Per una Prima Squadra che arranca, c'è un settore giovanile che invece vola togliendosi delle soddisfazioni in questa stagione. In attesa di scoprire cosa ne sarà del Milan Primavera di Federico Guidi in finale di Coppa Italia contro il Cagliari, c'è una squadra di giovani rossoneri che ha portato a casa un trofeo importante.

Il Milan U14 di Francesco De Francesco ha infatti vinto il Torneo Annovazzi, battendo con un perentorio 3 a 0 i rivali cittadini dell'Inter. Decisive le reti nel secondo tempo di Boniforti (47' e 75') e Tebaldi (71').