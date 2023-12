Italia U15, cinque calciatori del Milan convocati per il Torneo di Natale a Coverciano

Appena concluso il Torneo di Sviluppo UEFA con un terzo posto dietro Scozia e Stati Uniti, l'Italia Under 15 completa il percorso di selezione dei giocatori classe 2009 più promettenti. Dall'8 al 10 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si terrà il consueto Torneo di Natale con 88 ragazzi convocati da Enrico Battisti per sfidarsi in un torneo amichevole a tre squadre. Lo stesso tecnico l'ha definita "un'annata di qualità che ci permette di avere una base molto larga sulla quale lavorare".

Questo l'elenco dei calciatori chiamati:

Portieri

Edoardo Corti (Atalanta), Lorenzo Costoli (Genoa), Pietro Faccioli (Milan), Christian Lupo (Lecce), Gioele Venuti (Udinese), Riccardo Vettore (Venezia)

Difensori

Michele Amorisco (Bari), Thomas Bergamaschi (Brescia), Giampaolo Bonifazi (Roma), Agostino Branchizio (Napoli), Diego Colella (Benevento), Emanuele De Vita (Empoli), Jacopo Del Fabro (Udinese), Luca Di Marco (Milan), Cristian Di Nicuolo (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Ginestretti (Empoli), Gabriele Mandirola (Genoa), Lorenzo Marrone (Fiorentina), Francesco Masetti (Inter), Matteo Oberti (Roma), Enrico Piano (Torino), Dennis Ettore Pierro (Torino), Samuele Pirola (Inter), Davide Rigo (Juventus), Alessio Scelta (Palermo), Mohamed Force Touré (Bologna), Ludovico Varali (Hellas Verona), Davide Verdelli (Atalanta)

Centrocampisti

Mattia Angelicchio (Milan), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Manuel Bartucci (Cosenza), Edoardo Biondini (Empoli), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa), Baldo Di Marino (Roma), Mathias Faveri (Atalanta), Federico Limido (Inter), Riccardo Marangon (Torino), Thomas Martini (Milan), Matteo Morelli (Lazio), Alex Ortolani Della Nave (Monza), Mattia Pannuto (Inter), Andrea Pibiri (Cagliari), Luigi Riccio (Napoli), Tommaso Rigato (Venezia), Dylan Scibilia (Torino), David Zanin (Hellas Verona)

Attaccanti

Nicolò Amalfitano (Atalanta), Giovanni Bruno (Juventus), Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Leonardo Clarizia (Lazio), Beniamino De Ruvo (Bari), Leonardo Galieti (Roma), Federico Giarraffa (Palermo), Jacopo Landi (Empoli), Cristian Leone (Giugliano), Luca Menon (Milan), Owen Nti Boateng (Sassuolo), Emanuele Persano (Lecce), Matteo Persichitti (Brescia), Gabriel Salviato (Inter), Francesco Serra (Lecce), Gianmarco Tombion (Roma), Francesco Pio Turbato (Taranto), Rosindo Zanni (Monza).