Italia U20, c'è il 2006 Magni del Milan tra i convocati di Corradi

In attesa di conoscere le avversarie al prossimo Mondiale, con il sorteggio fissato per la mezzanotte di oggi a Santiago (Cile), la Nazionale Under 20 si proietta al doppio test contro il Paraguay, in programma venerdì 6 (ore 17, diretta Vivo Azzurro TV) e lunedì 9 giugno (ore 11) allo stadio 'Bruno Recchioni' di Fermo (dove l'ingresso sarà libero e gratuito), che nelle precedenti stagioni aveva ospitato anche le gare delle finali dei campionati organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico.

Il tecnico Bernardo Corradi, che sarà presente alla cerimonia di sorteggio dei sei gironi del Mondiale (27 settembre-19 ottobre), ha convocato 21 calciatori, tutti classe 2006, che si raduneranno nella mattinata di martedì 3 giugno in un hotel di Lido di Fermo e dal pomeriggio inizieranno a preparare il doppio test al campo sportivo 'Della Valle' di Casette d'Ete.

Le partite tra Italia e Paraguay saranno poi presentate in una conferenza stampa in programma al Comune di Fermo alle ore 12 di giovedì 5 giugno.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Matteo Barbini (Genoa), Vittorio Magni (Milan), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Tommaso Rubino (Fiorentina)