Italia under 17, i 60 convocati per il Torneo dei Gironi. Diversi giovani del Milan

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre presso Novarello si disputerà il Torneo dei Gironi. Il ct della nazionale under 17, Massimiliano Favo, ha convocato 60 giocatori che verranno suddivisi in tre squadre da venti (Nazionale under 17, rappresentativa A e rappresentativa B) che si sfideranno in un torneo amichevole a ranghi contrapposti.

Questo l'elenco dei calciatori

Portieri

Gioele Bosi (Lazio)*, Brando Dolfi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento), Lorenzo Nyarko (Sassuolo), Giorgio Stomeo (Roma), Francesco Versari (Empoli)

Difensori

Cristian Cama (Roma), Alessio Campanelli (Bari), Mattia Cappelletti (Milan), Davide Castelli (Monza), Federico Colombo (Milan), Jacopo Contarini (Juventus), Edoardo Dalla Nora (Venezia), Sebastiano Ebano (Spezia)**, Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Francesco Nuvoli (Venezia), Martino Odero (Genoa), Nirash Raffaello Perera (Milan), Niccolò Rizzo (Juventus), Tommaso Rugani (Empoli), Federico Terlizzi (Roma), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Diego Zingone (Juventus)

Centrocampisti

Davide Atzeni (Fiorentina), Filippo Bellino (Juventus)***, Federico Coletta (Roma), Guido Della Rovere (Cremonese), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Huqi (Empoli), Roberto Malfitano (Cagliari), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Inter), Francesco Mariutto (Venezia), Antonio Stefano Merola (Juventus), Andrea Mussini (Sassuolo), Giulio Nebuloso (Lazio), Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Orlandi (Empoli), Lorenzo Ossola (Milan), Diego Pisani (Fiorentina), Elia Plicco (Parma), Alessandro Puzzo (Colonia), Manuel Scacchi (Roma)

Attaccanti

Francesco Castaldo (Bologna), Carlo Evangelista (Fiorentina), Briajan Gjyla (Feralpisalò), Jamal Iddrissou (Inter), Francesco Leone (Juventus), Stefano Maiorana (Fiorentina), Gabriele Mazzetti (Bologna), Mattia Mosconi (Inter), Simone Negri (Bologna), Mattia Turella (Venezia), Christian Vaccaro (Palermo).

*in sostituzione dell’indisponibile Massimo Pessina (Bologna).

**in sostituzione dell’indisponibile Alessandro De Luca (Bologna).

***in sostituzione dell’indisponibile Emanuele Sala (Milan).