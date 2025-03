L'Italia U17 vince e si qualifica agli Europei: in campo Longoni e Comotto

vedi letture

Un’impresa da tramandare, di quelle che rendono ancora più grande la maglia azzurra. La Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo, campione d’Europa in carica, si prende la scena e scrive un’altra pagina indelebile della storia del calcio giovanile italiano, imponendosi 2-1 sulla Croazia al 'Branko Čavlović-Čavlek' di Karlovac, nell'ultima partita del Gruppo 1 del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee. Una vittoria che consente agli Azzurrini di ottenere il pass per la fase finale dell’Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania, dopo aver ottenuto ieri sera quello per il Mondiale che si terrà dal 3 al 27 novembre in Qatar. Una doppia qualificazione in meno di 24 ore, un’impresa che certifica la forza di un gruppo straordinario, figlio di un movimento che continua a sfornare talenti e a dettare legge in Europa. I ragazzi di Favo hanno sbloccato il risultato al 44' con il difensore del Borussia Dortmund, Luca Reggiani, prima di subire l'1-1 avversario, firmato al 64' dal centrocampista della Dinamo Zagabria, Jona Benkotić, subentrato all'intervallo a Lukas Murica, difensore del Rijeka. A decidere l'incontro in favore degli Azzurrini è stata la rete alla scadere (89') del talento classe 2009 della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale.

E c’è di più: quella azzurra è stata una marcia trionfale. Sei vittorie su sei nel percorso di qualificazione, un filotto perfetto che racconta la forza di questa squadra. Tre successi nel Gruppo 9 del primo turno, andato in scena dal 5 all’11 novembre a San Marino, e altre tre vittorie in Croazia nel Gruppo 1 del secondo turno della Lega A. Un cammino netto, senza sbavature, da grande squadra: 21 gol fatti e solamente 2 subiti.

L’Italia si conferma così tra le migliori della categoria: nona qualificazione consecutiva alla fase finale dell’Europeo, tredicesima complessiva dal 2002. E anche la settima partecipazione al Mondiale Under 17 (l’ultima era stata nel 2019 in Brasile, quando in panchina sedeva l’attuale tecnico della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata).

Il presidente Gabriele Gravina celebra l'impresa dell'Under 17: "Grande Italia! Azzurrini straordinari e bravissimo mister Favo, tutti insieme hanno compiuto una vera e propria impresa. L’accoppiata fase finale dell’Europeo e qualificazione Mondiale ci conferma tra i movimenti di più alto livello nella categoria giovanile più difficile e affascinante. Questi ragazzi sono il presente e il futuro della maglia azzurra".

Parole di grande orgoglio anche da parte del tecnico Massimiliano Favo: "I ragazzi sono stati incredibili, perché hanno vinto due partite all'ultimo minuto. Significa che siamo una squadra che ha carattere e che non molla mai. Adesso, però, arriva il bello: la fase finale. Il livello sarà alto, perché siamo rimaste in otto. Sono consapevole che è statisticamente difficile ripetere l'impresa della passata stagione, ma ce la metteremo tutta perché accada".

L’Italia conoscerà il nome delle sue prossime avversarie lunedì 31 marzo (ore 19) a Tirana, in occasione del sorteggio della fase finale dell’Europeo, alla quale prenderanno parte, oltre all’Albania padrona di casa, Belgio, Cechia, Francia, Germania, Inghilterra e Portogallo.

IL TABELLINO DEL MATCH

CROAZIA-ITALIA 1-2 (0-1 pt)

CROAZIA (4-2-3-1): Grahovac; Pajsar ©, Mijatović, Jakirović, Murica (1'st Benkotić); Vojvodić (1'st Radoš), Smiljanić; Kostelac, Horvat N. (22'st Ivanda), Horvat P. (43'st Radnić); Kusanović (38'st Mišura). A disp.: Nemet (P), Burcar, Jaman. All.: Marijan Budimir.

ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Mambuku, Borasio, Reggiani ©, Giani (28'st Iddrisa); Luongo, Baralla (42'st Steffanoni), Comotto (28'st Maccaroni); Inácio (42'st Forte); Campaniello (15'st Arena), Elimoghale. A disp.: Maran (P), Prisco, Bovio, Ridolfi. All.: Massimiliano Favo.

Arbitro: Mathieu Vernice (Francia). Assistenti arbitrali: Florian Goncalves De Araujo (Francia) e Manuel Undesser (Austria). Quarto ufficiale: Stefan Ebner (Austria).

Marcatori: 44'pt Reggiani (I), 19'st Benkotić (C), 44'st Elimoghale (I).

Note: ammoniti Horvat N. (C) al 13'pt, Horvat P. (C) al 23'pt, Elimoghale (I) al 25'pt, Murica (C) al 43'pt, Comotto (I) al 5'st, Inácio (I) al 10'st, Jaman (C) al 45'+3, Smiljanić (C) al 45'+4. Recupero: 3'pt, 4'st.