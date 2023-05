La Giovine Italia - Il Milan U15 si affida a Samuele Pisati per centrare le semifinali scudetto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Era una delle sfide più attese del weekend. Uno degli incroci più interessanti (e dall’esito più incerto) di tutto il tabellone del Campionato Under 15. E dal punto di vista della qualità, dell’organizzazione tattica e dell’intensità non ha di certo tradito le aspettative. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, Milan e Como si sono affrontate a viso aperto, dando vita ad un match combattuto e dall’elevato agonismo. Gli ospiti si sono affidati alle geometrie e all’intelligenza tattica del proprio playmaker, Mattia Bergamini, ma si sono dovuti arrendere alla zampata del classe 2009 Samuele Pisati.

I ragazzi di mister Paolo Volontè si presentavano al “Centro Sportivo Vismara” forti di nove vittorie consecutive: sette in campionato – concluso al primo posto nel Girone A – e due agli ottavi di finale. Se fino a poco tempo fa si poteva parlare legittimamente di sorpresa, i risultati e soprattutto il gioco espresso nelle ultime settimane hanno spazzato via ogni perplessità: il Como è una squadra che funziona a meraviglia. Idee chiare, gioco fluido, ottima organizzazione e alcune individualità da far invidia a numerosi club più blasonati. Una di queste è senza dubbio il regista Mattia Bergamini. Tecnica, intelligenza tattica, tempi e visione di gioco: il numero 5 biancoblù si è preso la scena, ha dettato legge a centrocampo e ha organizzato la manovra dei suoi come un perfetto direttore d’orchestra. Disarmante, in particolare, la capacità di rimanere lucido in ogni situazione e la tranquillità nelle giocate, indipendentemente dalla zona di campo o dalla pressione degli avversari.

La prestazione del proprio centrocampista, però, non è bastata agli ospiti per conquistare la vittoria. E il motivo ha un nome e un cognome: Samuele Pisati. Punto fermo della squadra di mister Bertuzzo, in regular season ha raccolto 18 presenze su 18 gare (di cui 17 da titolare), tutte da sotto età. Di ruolo mezzala, raccorda alla perfezione centrocampo e attacco. Fondamentale sia in costruzione che in interdizione, svaria spesso sulla trequarti e si inserisce con tempismo in avanti. Mister Bertuzzo decide di buttarlo nella mischia ad inizio secondo tempo e Pisati lo ripaga al secondo pallone toccato: accompagna il contropiede di Lontani, si avventa sulla respinta di Della Cristina e insacca l’1-0 (che si rivelerà anche il gol partita). Per il classe 2009 si tratta del quinto sigillo stagionale e della seconda rete in queste fasi finali dopo quella al Modena.

Il successo consente al Milan di andare in trasferta a Como con due risultati a disposizione; un vantaggio che da un lato non è da sottovalutare, ma dall’altro non può essere troppo rassicurante. Ai biancoblù, infatti, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, basterà vincere con un solo gol di scarto per ribaltare il risultato e centrare l’accesso alle semifinali. Appuntamento al prossimo weekend per scoprire chi conquisterà un posto tra le migliori quattro Under 15 d’Italia.