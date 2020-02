LA LETTERA DEL TIFOSO: "Fuori gli artigli, leoni" di Manlio

Caro Milan,

ti scrive un tifoso di vecchia data, che dopo lo 0 a 2 del primo tempo di domenica scorsa aveva le lacrime agli occhi; incredulo e sognante ho scritto ad amici milanisti chiedendo se stava succedendo realmente, ma la risposta di tutti è stata la stessa: "non ci sperare...".

Avevano ragione tutti, magari ci credevano anche loro, ma per scaramanzia non si sbilanciavano, oppure non ci credevano veramente.

Questo ormai non ha importanza, piangersi addosso per questa partita non ha più senso ecco perchè dovete tirare fuori gli artigli, LEONI!

Dovete dimostrare che quei 50 minuti contro l'inter non sono stati un caso, ma sono il nuovo punto di partenza.

Battere la Juve oggi non sarà facile, ma dovete provarci fino alla fine. Dimostrate a voi stessi quanto volete vincere; dimostrate ai vostri tifosi quanto ci tenete a raggiungere la finale. Regalateci 180 minuti di goduria, felicità, sofferenza e vittoria. Fatelo per tutti, perchè come abbiamo dimostrato più volte, noi tifosi siamo con voi, ma solo se vi comportate da LEONI, proprio come avete fatto nella prima parte della partita contro i "cugini".

Smentite tutti quei tifosi che "non ci speravano.."

Fuori gli artigli ragazzi! Siamo con voi!

Manlio