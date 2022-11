Milan, settore giovanile: ecco i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Domenica molto positiva per le due Primavera rossonere: bella e convincente la vittoria della formazione di Abate contro l'Atalanta, bissata dall'importante successo delle ragazze di Corti contro la Lazio. Le giovani rossonere si confermano in testa alla classifica a pari punti con la Roma, che ha pareggiato con la Juventus. Vittorie anche per le due U17: 4-0 della maschile al Südtirol e abbondante 15-0 della femminile sulla Rivazzanese.

L'Under 18 di Terni riacciuffa il Derby nella ripresa grazie a un rigore di Malaspina, 1-1 nella stracittadina anche per l'U13. Nel sabato rossonero, da segnalare la vittoria dell'U15 Femminile con la Cremonese, un rotondo 5-0.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 5 NOVEMBRE

UNDER 12: 5ª giornata, Milan-Palauno 2-2 (2 Jadid).

UNDER 10: 5ª giornata, Milan-Rozzano 6-0 (3 Pinton, 2 Facchi, Mazreku).

UNDER 11: 5ª giornata, Club Milano-Milan 2-4 (3 Kostyuk, Miglioranza).

UNDER 9: 5ª giornata, Aldini-Milan 2-1 (Boriani).

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Ausonia 1931 (maschile)-Milan 4-1 (Toschi).

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Cremonese 5-0 (3 Stendardi, Di Falco, Galluzzi)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Rivazzanese 15-0 (5 Lupatini, 4 Zanisi, 2 Carotenuto, Montaperto, Paglia, Strecapede, Zanelli).

DOMENICA 6 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 11ª giornata, Milan-Atalanta 4-0 (17' Alesi, 22' Lazetić, 35' Lazetić, 33'st Lazetić).

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Lazio 3-0 (36' Zanini, 21'st Zanini, 48'st Avallone).

UNDER 13: 6ª giornata, Inter-Milan 1-1 (12' Borsa).

UNDER 18: 6ª giornata, Milan-Inter 1-1 (32'st rig. Malaspina).

UNDER 17: 9ª giornata, Milan-Südtirol 4-0 (14' Bonomi, 25'st Perina, 29'st Bonomi, 36'st Di Sena).