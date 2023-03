Milan U14, derby e primato. Il tecnico Merlo: "Che soddisfazione!"

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Vincere un Derby - a qualsiasi età - va ben oltre il risultato sportivo. Affrontate con passione e coraggio, partite di questo calibro possono accrescere l'autostima e regalare momenti di entusiasmo tutti da vivere. In casa nerazzurra, le firme di Grilli e Angelicchio hanno premiato l'Under 14 rossonera al termine di un match equilibrato e intenso. Il 2-1, ottenuto in rimonta, è valso inoltre il primato nel Girone A di categoria per i classe 2009 rossoneri.

"Una grande soddisfazione per i ragazzi" - il commento di Mister Merlo a margine dell'incontro. "Aldilà dell'esito positivo, è un'iniezione di fiducia per un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno. È stata una gara complicata come lo sono tutti i Derby, ma con sacrificio e carattere abbiamo ottenuto una vittoria di spessore".