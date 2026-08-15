Primavera Femminile, il calendario delle rossonere in campionato: debutto ad Arezzo, poi il derby

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Il sito del Milan riporta il calendario in campionato della Primavera Femminile che farà il suo esordio in casa dell'Arezzo

Il sito ufficiale del Milan riporta gli impegni della Primavera Femminile nel prossimo campionato di categoria: "Manca poco più di un mese al via ufficiale della stagione della Primavera Femminile: dopo lo splendido Scudetto conquistato a Sassuolo lo scorso 11 maggio, le rossonere - che da quest'anno sono guidate da Marco Bruzzano - vivranno il loro esordio nel fine settimana del 19-20 settembre, per un campionato Primavera 1 Women che anche quest'anno sarà composto da 12 squadre. Due le neopromosse: Como 1907 e Napoli Women, entrambe rivali anche della Prima Squadra in Serie A Women.

L'esordio delle ragazze di Bruzzano sarà in Toscana, sul campo del temibile Arezzo già protagonista di una buona annata nel 2025/26. Il primo appuntamento casalingo, previsto per l'ultimo fine settimana di settembre, sarà uno dei più attesi: alla PUMA House of Football arriverà l'Inter. All'8ª giornata (22 novembre l'andata, 4 aprile il ritorno) la rivincita dell'ultima Finale Scudetto contro il Sassuolo, alla 10ª (la penultima) il rematch contro l'altra squadra affrontata nella Final Four tricolore di maggio, ovvero la Juventus: quello con le bianconere sarà l'ultimo impegno di un 2026 speciale, peraltro.

IL CALENDARIO DELLA PRIMAVERA FEMMINILE

1ª giornata (andata 20/09/26, ritorno 17/01/27): Arezzo-Milan

2ª giornata (andata 27/09/26, ritorno 24/01/27): Milan-Inter

3ª giornata (andata 04/10/26, ritorno 07/02/27): Fiorentina-Milan

4ª giornata (andata 18/10/26, ritorno 14/02/27): Como 1907-Milan

5ª giornata (andata 25/10/26, ritorno 21/02/27): Milan-Napoli Women

6ª giornata (andata 01/11/26, ritorno 14/03/27): Roma-Milan

7ª giornata (andata 15/11/26, ritorno 21/03/27): Milan-Parma

8ª giornata (andata 22/11/26, ritorno 04/04/27): Milan-Sassuolo

9ª giornata (andata 13/12/26, ritorno 11/04/27): Hellas Verona Women-Milan

10ª giornata (andata 20/12/26, ritorno 02/05/27): Milan-Juventus

11ª giornata (andata 10/01/27, ritorno 09/05/27): Genoa-Milan

Da definire invece il percorso nella Coppa Italia Primavera Women. Le rossonere entreranno in gioco nella fase a gironi (tre partite tra novembre 2026 e gennaio 2027) di una competizione che da quest'anno includerà anche le rappresentative giovanili delle squadre militanti in Serie B, che disputeranno due turni preliminari tra il 6 e il 13 settembre".