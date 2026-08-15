Primavera Femminile, il calendario delle rossonere in campionato: debutto ad Arezzo, poi il derby
Il sito ufficiale del Milan riporta gli impegni della Primavera Femminile nel prossimo campionato di categoria: "Manca poco più di un mese al via ufficiale della stagione della Primavera Femminile: dopo lo splendido Scudetto conquistato a Sassuolo lo scorso 11 maggio, le rossonere - che da quest'anno sono guidate da Marco Bruzzano - vivranno il loro esordio nel fine settimana del 19-20 settembre, per un campionato Primavera 1 Women che anche quest'anno sarà composto da 12 squadre. Due le neopromosse: Como 1907 e Napoli Women, entrambe rivali anche della Prima Squadra in Serie A Women.
L'esordio delle ragazze di Bruzzano sarà in Toscana, sul campo del temibile Arezzo già protagonista di una buona annata nel 2025/26. Il primo appuntamento casalingo, previsto per l'ultimo fine settimana di settembre, sarà uno dei più attesi: alla PUMA House of Football arriverà l'Inter. All'8ª giornata (22 novembre l'andata, 4 aprile il ritorno) la rivincita dell'ultima Finale Scudetto contro il Sassuolo, alla 10ª (la penultima) il rematch contro l'altra squadra affrontata nella Final Four tricolore di maggio, ovvero la Juventus: quello con le bianconere sarà l'ultimo impegno di un 2026 speciale, peraltro.
IL CALENDARIO DELLA PRIMAVERA FEMMINILE
1ª giornata (andata 20/09/26, ritorno 17/01/27): Arezzo-Milan
2ª giornata (andata 27/09/26, ritorno 24/01/27): Milan-Inter
3ª giornata (andata 04/10/26, ritorno 07/02/27): Fiorentina-Milan
4ª giornata (andata 18/10/26, ritorno 14/02/27): Como 1907-Milan
5ª giornata (andata 25/10/26, ritorno 21/02/27): Milan-Napoli Women
6ª giornata (andata 01/11/26, ritorno 14/03/27): Roma-Milan
7ª giornata (andata 15/11/26, ritorno 21/03/27): Milan-Parma
8ª giornata (andata 22/11/26, ritorno 04/04/27): Milan-Sassuolo
9ª giornata (andata 13/12/26, ritorno 11/04/27): Hellas Verona Women-Milan
10ª giornata (andata 20/12/26, ritorno 02/05/27): Milan-Juventus
11ª giornata (andata 10/01/27, ritorno 09/05/27): Genoa-Milan
Da definire invece il percorso nella Coppa Italia Primavera Women. Le rossonere entreranno in gioco nella fase a gironi (tre partite tra novembre 2026 e gennaio 2027) di una competizione che da quest'anno includerà anche le rappresentative giovanili delle squadre militanti in Serie B, che disputeranno due turni preliminari tra il 6 e il 13 settembre".
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