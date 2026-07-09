Cardinale indica la strada: Milan Futuro e settore giovanile al centro del progetto

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Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine, due figure tanto dietro le quinte quanto centrali nel progetto del Milan che verrà

Gerry Cardinale ha voluto mandare un messaggio chiaro nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim: il Milan non è costruito soltanto sui nomi più esposti, ma su una struttura profonda, fatta di figure chiamate ad incidere nel presente ma soprattutto nel futuro del club: "Vi ricordo che il nostro team ha una grande profondità: abbiamo Almstadt, abbiamo Gardner, Jovan Kirovski, Vincenzo Vergine, Donato Lomonte. Per me è importante parlare di queste persone. Ho preso le mie persone migliori e le ho portate all’interno del Milan", ha spiegato ieri in conferenza il numero uno di RedBird.

Tra i profili più significativi ci sono proprio Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine. Il primo è il direttore tecnico di Milan Futuro, progetto strategico per accompagnare i giovani nel passaggio dal settore giovanile al calcio professionistico. Una progetto che, nelle intenzioni del club, deve diventare ancora di più un ponte reale verso la prima squadra.

Vergine, invece, guida il settore giovanile, cioé la base da cui il Milan vuole costruire talento, identità e sostenibilità tecnica. Le parole di Cardinale confermano una linea precisa: valorizzare competenze interne, sviluppare giocatori in casa e rendere il percorso rossonero sempre più integrato.