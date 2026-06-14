Battuta la Fiorentina, Milan U15 in finale scudetto: l'ultimo successo quattro anni fa con Camarda
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Il Milan U15 è in finale scudetto dopo aver battuto 3-0 la Fiorentina: l'ultimo successo risale a quattro anni fa, quando c'erano Camarda e Sala
Il Milan U15 ha vinto 3-0 contro la Fiorentina - reti di Jadid, Tato ed un autogol - ed è in finale scudetto! La sfida si terrà domenica alle 18 a Rimini, dove i rossoneri affronteranno l’Empoli.
Un grande risultato per l’U15 del Milan, con l’ultimo scudetto del Settore Giovanile che risale al 2022: quattro anni fa, con l’U15, c’erano anche Sala e Camarda. Da allora sono state giocate una semifinale e una finale di Youth League con la Primavera, due finali perse per il Milan U16 e una per il Milan U17.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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