Battuta la Fiorentina, Milan U15 in finale scudetto: l'ultimo successo quattro anni fa con Camarda

Battuta la Fiorentina, Milan U15 in finale scudetto: l'ultimo successo quattro anni fa con CamardaMilanNews.it
Oggi alle 15:00Settore Giovanile
di Manuel Del Vecchio
Il Milan U15 è in finale scudetto dopo aver battuto 3-0 la Fiorentina: l'ultimo successo risale a quattro anni fa, quando c'erano Camarda e Sala

Il Milan U15 ha vinto 3-0 contro la Fiorentina - reti di Jadid, Tato ed un autogol - ed è in finale scudetto! La sfida si terrà domenica alle 18 a Rimini, dove i rossoneri affronteranno l’Empoli.

Un grande risultato per l’U15 del Milan, con l’ultimo scudetto del Settore Giovanile che risale al 2022: quattro anni fa, con l’U15, c’erano anche Sala e Camarda. Da allora sono state giocate una semifinale e una finale di Youth League con la Primavera, due finali perse per il Milan U16 e una per il Milan U17.