Under 15, alle 20 la finale scudetto Empoli-Milan: la presentazione del match

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Stasera alle 20, allo stadio comunale ‘Romeo Neri’ di Rimini, Empoli e Milan si sfidano per la finale scudetto del campionato Under 15

Stasera la formazione maschile Under 15 del Milan sarà impegnata nella finale scudetto contro l'Empoli. Il sito della FIGC ha presentato così la partita: "Prima il silenzio, poi il calcio. Prima il ricordo, poi la corsa del sogno. La finale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B tra l’Empoli di Alessio Gambirasio e il Milan di Lorenzo Cresta sarà anche questo: una serata di emozioni forti, che si aprirà con il ricordo di Igor Protti e si chiuderà con un verdetto che assegnerà uno scudetto, il quinto delle fasi finali dei Campionati Nazionali Giovanili SGS TIM dopo i successi dell’Inter Under 18 a Cesena (Inter-Bologna 3-0 dtr, 13 giugno), del Perugia Under 17 a Forlì (Perugia-Albinoleffe 2-1, 16 giugno), del Vicenza Under 16 a Santarcangelo di Romagna (Lecco-Vicenza 0-2, 19 giugno) e dell’Alcione Under 15 a Rimini (Albinoleffe-Alcione 1-3, 20 giugno).

Stasera (ore 20, diretta su Sky Sport e Vivo Azzurro TV), allo stadio comunale ‘Romeo Neri’ di Rimini, Empoli e Milan si sfidano per il titolo: i toscani per conquistare il primo nella categoria, i rossoneri per alzare il quarto, dopo i trionfi del 1992, 2010 e 2022.

Prima del calcio d’inizio, come già accaduto venerdì a Santarcangelo di Romagna e ieri a Rimini, verrà osservato un momento di raccoglimento per commemorare Igor Protti, scomparso due giorni fa. Un omaggio sentito a una bandiera del calcio italiano, cresciuta nel vivaio biancorosso, nel suo stadio.

Proprio per consentire la cerimonia commemorativa, la gara – inizialmente prevista alle ore 18 – è stata posticipata alle 20.

EMPOLI. I toscani arrivano all’ultimo atto dopo un percorso costruito con pazienza e carattere. Terzi in classifica nel Girone C con 51 punti (PG: 24 - V: 16 - P: 3 - S: 5 - GF: 60 - GS: 26 - DR: 34), alle spalle di Lazio (52) e Roma (56), gli azzurri hanno poi affrontato la fase a eliminazione diretta eliminando il Cagliari agli ottavi (Cagliari-Empoli 4-2 del 3 maggio ed Empoli-Cagliari 4-2 del 10 maggio), il Genoa ai quarti (Genoa-Empoli 0-2 del 17 maggio ed Empoli-Genoa 2-0 del 30 maggio) e i campioni d’Italia dell’Inter in semifinale (Inter-Empoli 0-1 del 7 giugno ed Empoli-Inter 2-2 del 14 giugno).

Un cammino che racconta identità e resilienza e che porta la firma di Alessio Gambirasio, allenatore che sa bene cosa significhi vincere: nel 2024, a San Benedetto del Tronto, ha già conquistato il titolo Under 16 Serie A e B con l’Atalanta, battendo proprio il Milan in finale (Atalanta-Milan 3-2, 23 giugno).

“Ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità – specifica l’allenatore dei toscani –, consapevoli della nostra forza e con grande rispetto per il Milan. Faremo la nostra partita, conoscendo bene le nostre qualità. Una finale va affrontata con equilibrio, senza caricarla troppo".

“Ai ragazzi ho ricordato da dove siamo partiti e quanta strada abbiamo fatto – prosegue Gambirasio –. La crescita del gruppo è stata enorme ed è frutto del lavoro e della disponibilità a mettersi in discussione. Arrivare fin qui è già motivo di orgoglio, indipendentemente dal risultato finale”.

Per l’Empoli si tratta della seconda finale in tre anni: l’ultima, disputata nel 2023 a Fermo, sfumò soltanto ai rigori contro l’Inter dopo un’incredibile battaglia chiusa sul 2-2 nei tempi regolamentari e sul 3-3 dopo i supplementari (Empoli-Inter 2-2, 3-3 dts, 7-8 dtr, 25 giugno).

Rosa 2025/2026

Portieri: Samuele Lombardo, Niccolò Mbaye Khali, Enea Puccioni, Andrea Sacripanti;

Difensori: Davide Atzeni, Brando Cela, Riccardo Falconi, Marco Rivieri, Noel Zega;

Centrocampisti: Niccolò Allochis, Gabriele Cattin, Lorenzo Dalla Bona, Diego Di Natale, Giulio Franchi, Ilyas El Attiq, David Yoran Ekani Effa, Elliot Kri Bi, Giammarco Menicagli, Enrico Merlin, Kevin Muharremi, Matteo Testi, Tommaso Zampini;

Attaccanti: Joshua Igbinosa Chico, Omar Cristiano, Cheick Diousse, Francesco Fanucchi, Jeffrey Princeton.

Allenatore: Alessio Gambirasio.

MILAN. I rossoneri si presentano all’appuntamento forti del primo posto in classifica nel Girone B, chiuso con 56 punti (PG: 24 - V: 18 - P: 2 - S: 4 - GF: 53 - GS: 17 - DR: 36). Un cammino lineare, autorevole e spesso dominante, nel quale hanno superato l’Udinese agli ottavi (Udinese-Milan 1-1 del 5 maggio e Milan-Udinese 0-0 del 10 maggio), sfruttando il miglior piazzamento in regular season (Milan primo con 56 punti; Udinese quinta con 35), la Juventus ai quarti (Juventus-Milan 1-1 del 17 maggio e Milan-Juventus 3-0 del 31 maggio) e la Fiorentina in semifinale (Fiorentina-Milan 3-2 del 7 giugno e Milan-Fiorentina 3-0 del 14 giugno).

Un gruppo che ha imparato a soffrire e che ora vuole riportare il titolo nella propria bacheca, a quattro anni di distanza dall’ultimo successo (Fiorentina-Milan 0-1, 24 giugno 2022).

“La finale è una soddisfazione enorme – confessa l’allenatore del Milan, Lorenzo Cresta –, il coronamento di un percorso iniziato con obiettivi chiari. La categoria Under 15 è la prima all’interno dell’attività agonistica e per i ragazzi molte cose erano nuove: nonostante le difficoltà, ci abbiamo sempre messo il massimo impegno. Sarà una gara straordinaria, un’esperienza straordinaria per l’intero ambiente squadra: stiamo bene, siamo pronti a provare a realizzare un sogno”.

Rosa 2025/2026

Portieri: Alessandro Bogogna, Andrea Marco Boselli, Carlos Maria Orsini;

Difensori: Andrea Bernasconi, Alessandro Braida, Riccardo Conti, Andrea Ferrari, Luca Carlo Ferrari, Federico La Vecchia, Antonio Manna, Adrien Tato, Achille Tebaldi, Matteo Zanacca, Giuseppe Zappia;

Centrocampisti: Fernardo Danile Amagua García, Achille Cremonesi, Christian Vigil Hidalgo, Marouane Zaidane, Lorenzo Zanellato;

Attaccanti: Ismaila Ba, Giacomo Cazzaniga, Leonardo Cenedese, Fabio José Boniforti Bandres, Antonio Fiorenza, Leonardo Rossini, Giuseppe Santopaolo.

Allenatore: Lorenzo Cresta".