Under 15 Femminile, il Milan batte anche al ritorno la Fiorentina e conquista la finale contro la Roma

Under 15 Femminile, il Milan batte anche al ritorno la Fiorentina e conquista la finale contro la Roma
Oggi alle 15:24Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
Il Milan Under 15 Femminile ha conquistato la finale scudetto, elimando la Fiorentina in semifinale. Ora la sfida contro la Roma

Il Milan Under 15 Femminile ha conquistato la finale scudetto del suo campionato dopo aver eliminato la Fiorentina in semifinale: questa mattina le rossonere, che avevano già vinto l'andata per 5-2, hanno espugnato il Viola Park per 3-1.

In finale, che si giocherà lunedì 29 giugno ore 17.30 allo “Stadio dei Pini Germano Todoli” di Cervia-Milano Marittima, la squadra milanista affronterà la Roma che ha superato in semifinale l'Inter.