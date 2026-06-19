Settore giovanile, il programma del weekend: finale scudetto per l'U15 Maschile, semifinale di ritorno per l'U15 Femminile
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Ultimi grandi appuntamenti stagionali per il Settore Giovanile rossonero. Domenica l'Under 15 maschile si giocherà lo Scudetto nella Finale contro l'Empoli a Rimini, coronamento di un percorso straordinario costruito durante tutta la stagione. Impegno decisivo anche per l'Under 15 Femminile, chiamata a conquistare l'accesso alla sua Finale nella Semifinale di ritorno contro la Fiorentina dopo la vittoria per 5-2 dell'andata. Un weekend che può regalare emozioni e traguardi importanti ai colori rossoneri.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
DOMENICA 21 GIUGNO
UNDER 15 FEMMINILE: Semifinale (ritorno), Fiorentina-Milan, ore 10.30 - Viola Park, Via pian di Ripoli, Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 MASCHILE: Finale, Empoli-Milan, ore 20.00 - Stadio Romeo Neri, Piazzale del Popolo 1, Rimini".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan