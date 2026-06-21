Milan U15, ecco come arrivano i rossoneri alla finale scudetto contro l'Empoli

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Stasera alle 20, allo stadio comunale ‘Romeo Neri’ di Rimini, Empoli e Milan si sfidano per lo scudetto della categoria Under 15: i toscani per conquistare il primo nella categoria, i rossoneri per alzare il quarto, dopo i trionfi del 1992, 2010 e 2022. Ecco come arrivano i giovani del Diavolo a questa partita: "I rossoneri si presentano all’appuntamento forti del primo posto in classifica nel Girone B, chiuso con 56 punti (PG: 24 - V: 18 - P: 2 - S: 4 - GF: 53 - GS: 17 - DR: 36) - riporta il sito ufficiale della FIGC -. Un cammino lineare, autorevole e spesso dominante, nel quale hanno superato l’Udinese agli ottavi (Udinese-Milan 1-1 del 5 maggio e Milan-Udinese 0-0 del 10 maggio), sfruttando il miglior piazzamento in regular season (Milan primo con 56 punti; Udinese quinta con 35), la Juventus ai quarti (Juventus-Milan 1-1 del 17 maggio e Milan-Juventus 3-0 del 31 maggio) e la Fiorentina in semifinale (Fiorentina-Milan 3-2 del 7 giugno e Milan-Fiorentina 3-0 del 14 giugno).

Un gruppo che ha imparato a soffrire e che ora vuole riportare il titolo nella propria bacheca, a quattro anni di distanza dall’ultimo successo (Fiorentina-Milan 0-1, 24 giugno 2022).

“La finale è una soddisfazione enorme – confessa l’allenatore del Milan, Lorenzo Cresta –, il coronamento di un percorso iniziato con obiettivi chiari. La categoria Under 15 è la prima all’interno dell’attività agonistica e per i ragazzi molte cose erano nuove: nonostante le difficoltà, ci abbiamo sempre messo il massimo impegno. Sarà una gara straordinaria, un’esperienza straordinaria per l’intero ambiente squadra: stiamo bene, siamo pronti a provare a realizzare un sogno”.

Rosa 2025/2026

Portieri: Alessandro Bogogna, Andrea Marco Boselli, Carlos Maria Orsini;

Difensori: Andrea Bernasconi, Alessandro Braida, Riccardo Conti, Andrea Ferrari, Luca Carlo Ferrari, Federico La Vecchia, Antonio Manna, Adrien Tato, Achille Tebaldi, Matteo Zanacca, Giuseppe Zappia;

Centrocampisti: Fernardo Danile Amagua García, Achille Cremonesi, Christian Vigil Hidalgo, Marouane Zaidane, Lorenzo Zanellato;

Attaccanti: Ismaila Ba, Giacomo Cazzaniga, Leonardo Cenedese, Fabio José Boniforti Bandres, Antonio Fiorenza, Leonardo Rossini, Giuseppe Santopaolo.

Allenatore: Lorenzo Cresta".