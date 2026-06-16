Settore giovanile, i risultati del weekend: U15 maschile in finale scudetto, l'U15 femminile ha battuto 5-2 la Fiorentina

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Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati delle squadre del settore giovanile rossonero nell'ultimo weekend: "Una grande rimonta per l'Under 15 maschile, che ribalta il 3-2 dell'andata a favore della Fiorentina e, nella Semifinale di ritorno, vince 3-0 strappando il pass per la Finale nazionale. Un risultato entusiasmante per i ragazzi di Mister Cresta, che ora giocheranno la Finale domenica prossima a Rimini contro l'Empoli, che ha eliminato l'Inter in Semifinale. Vittoria netta e importante anche anche l'U15 femminile, sempre contro la Fiorentina, nella Semifinale d'andata: 5-2 il risultato finale e un buon passo in avanti in vista della Semifinale di ritorno.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

DOMENICA 14 GIUGNO

UNDER 15 MASCHILE: Semifinale (ritorno), Milan-Fiorentina 3-0 (36' autorete, 7'st Jadid, 47'st Tato)

UNDER 15 FEMMINILE: Semifinale (andata), Milan-Fiorentina 5-2 (2x Campanella, Borghi, Molinari, autorete)".