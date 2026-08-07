Primavera 1 Women: si parte il 20 settembre: il Milan campione d’Italia debutta in casa dell’Arezzo

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Il prossimo 20 settembre ripartirà il campionato Primavera 1 Women. Il Milan, che ha vinto l'ultimo scudetto, esordirà in casa dell'Arezzo

Il futuro del calcio femminile italiano torna protagonista. La stagione si aprirà con le Azzurrine dell’Under 20 impegnate nel Mondiale di categoria in Polonia, prima di lasciare spazio alla Primavera 1 e a una nuova annata in cui vedere crescere e mettersi in mostra alcuni dei migliori giovani talenti italiani. Ventidue giornate, dodici squadre e una lunga corsa che condurrà fino alla Final Four, dove verrà assegnato lo scudetto.

Il Milan campione d’Italia ripartirà in trasferta contro l’Arezzo. Le rossonere tornano in campo dopo aver chiuso la scorsa stagione nel modo più bello, conquistando il titolo ai calci di rigore contro il Sassuolo nella finale disputata allo stadio “Enzo Ricci”. Un successo arrivato al termine di una Final Four nella quale il Milan aveva eliminato in semifinale la Juventus, prima di imporsi sulle neroverdi nell’ultimo atto.

E proprio la Juventus, protagonista di un campionato vissuto costantemente nelle zone più alte della classifica e chiuso al secondo posto nella regular season, sarà subito chiamata a misurarsi con una delle novità della Primavera 1. Le bianconere saranno infatti ospiti del Como 1907, neopromosso dopo una cavalcata praticamente perfetta nel Girone A di Primavera 2 e pronto ora a confrontarsi con il massimo campionato giovanile.

Esordio lontano da casa, invece, per l’altra neopromossa. La Napoli Women, nuova denominazione scelta dal club nell’ambito del recente rebranding, debutterà sul campo dell’Inter. Le partenopee arrivano dalla grande rimonta nel Girone B di Primavera 2, culminata con il sorpasso sulla Lazio e la promozione.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo della giornata inaugurale c’è anche Fiorentina-Roma. Le giallorosse ripartono dopo aver chiuso la scorsa regular season al primo posto, conquistato con il sorpasso sulla Juventus proprio nell’ultima giornata, prima dell’eliminazione contro il Sassuolo nella semifinale scudetto. Di fronte troveranno una Fiorentina che nello scorso campionato, pur con un andamento discontinuo, ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà le squadre di vertice.

A completare il programma saranno Hellas Verona-Genoa e Parma-Sassuolo. Le neroverdi ripartono dunque dopo essere arrivate a un passo dallo scudetto, sfumato soltanto ai rigori contro il Milan, mentre il Parma inaugurerà una nuova stagione dopo aver chiuso il precedente campionato al settimo posto.

La formula resta invariata: al termine delle 22 giornate di regular season, con gare di andata e ritorno, le prime quattro classificate accederanno alla Final Four per l’assegnazione dello scudetto, mentre le ultime due retrocederanno in Primavera 2.

PRIMA GIORNATA (20 SETTEMBRE)

Arezzo-Milan

Como 1907-Juventus

Fiorentina-Roma

Hellas Verona-Genoa

Inter-Napoli Women

Parma-Sassuolo