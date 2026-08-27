Il Milan trionfa al 47° Torneo Internazionale “Nereo Rocco”: battuto il Pisa nella finalissima di Firenze

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Il Milan vince il 47° Torneo Internazionale "Nereo Rocco" battendo nella finalissima di Firenze il Pisa

È l’A.C. Milan ad alzare al cielo il trofeo della 47ª edizione del Torneo Internazionale “Nereo Rocco”, superando il Pisa, che conclude la manifestazione con un prestigioso secondo posto al termine della finalissima andata in scena mercoledì 26 agosto sul terreno dello Stadio “Ferruccio Valcareggi” di Firenze. Il match decisivo ha visto un momento istituzionale d'eccezione con il calcio d'inizio battuto da Jacopo Vicini, assessore al Turismo del Comune di Firenze. La serata conclusiva dell'evento si era aperta, sempre al “Valcareggi”, con la sfida per il 3°-4° posto tra Parma Calcio e gli austriaci dello Sturm Graz, che ha decretato il terzo posto per i ducali e la quarta piazza per la formazione di Graz.

La cerimonia di chiusura della manifestazione – organizzata dall’U.S. Settignanese per la categoria Allievi (classe 2010) – è stata arricchita dalla consegna dei prestigiosi premi speciali del torneo, che hanno reso omaggio ai singoli talenti e al fair play dimostrato sul campo: il riconoscimento come miglior giocatore del Torneo è stato conferito a Luka Kosmus dello Sturm Graz, mentre il premio per il giocatore più giovane è andato a NdekiFiss Gabriel del Parma Calcio; tra i pali si è distinto Vittorio Galimberti dell'A.C. Milan, premiato come miglior portiere, mentre il titolo di capocannoniere è andato ad Andrea Baldi del Pisa; a completare le celebrazioni, la Coppa Disciplina è stata assegnata alla formazione dell'A.C. Milan.

L’assegnazione del titolo ai rossoneri di Milano, consegnato dall’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini, ha rappresentato il culmine di cinque giorni di grande calcio giovanile che hanno visto confrontarsi 16 formazioni italiane e internazionali di primissimo piano. Nelle semifinali disputate martedì 25 agosto allo Stadio Valcareggi, il Milan si è guadagnato l'accesso alla finale superando lo Sturm Graz in un pirotecnico ed entusiasmante 5-4, mentre il Pisa ha conquistato il pass per la finalissima superando con un netto ed autorevole 3-1 il Parma Calcio.

“Celebrare la memoria di Nereo Rocco con un'edizione di questo spessore tecnico e agonistico è per noi un immenso motivo di orgoglio — ha dichiarato il presidente della U.S. Settignanese, Maurizio Romei —. Da quasi 50 anni il torneo rappresenta il fiore all'occhiello della nostra società e un vanto per la città di Firenze. Gli spalti gremiti e la qualità vista in campo confermano la straordinaria portata di questa rassegna”.

“Facciamo i complimenti al Milan per il successo, al Pisa per il grande cammino e a tutte le 16 società partecipanti, comprese le formazioni estere come Sturm Graz, Partizan Belgrado e la debuttante compagine cipriota del Pafos — ha aggiunto AD Domenico Iuliano —. Il vero trionfo del "Nereo Rocco" è vedere questi ragazzi crescere e maturare come atleti e come persone, facendo tesoro di ogni istante vissuto sul rettangolo di gioco”.