Milan U18, Albè: "Allenarmi con la Primavera ed essere parte del gruppo squadra è formativo dal punto di vista mentale e tecnico"

In una stagione importante per il Settore Giovanile rossonero, tra la creazione di Milan Futuro e gli ottimi risultati italiani della Primavera, vale la pena soffermarsi un attimo sull'Under 18. Non tanto per i risultati sul campo, quanto per l'importanza di una squadra che rappresenta l'ultima "porta d'accesso" dalle squadre più giovani - dall'Under 17 in giù, tutte protagoniste di stagioni importanti nei rispettivi campionati nazionali - al vertice delle giovanili, rappresentato nel nostro caso dalla Primavera di Mister Guidi e da Milan Futuro.

Tra i ragazzi maggiormente coinvolti in questa annata dell'Under 18 e protagonisti anche in Primavera c'è Salem Albè, terzino che ha ben figurato anche in alcune partite di Youth League. "Giocare in Under 18 mi permette di acquisire esperienza e minutaggio fondamentali per la mia crescita ed è uno stimolo per riuscire ad emergere anche con la Primavera. Allenarsi con compagni più grandi, fare trasferte insieme a loro ed essere parte del gruppo squadra è formativo dal punto di vista mentale e tecnico. A questa età è importante saper cogliere tutte le opportunità e essere pronti a sfruttare ogni occasione per mettersi in luce". Da menzionare il centrale Mattia Cappelletti, finito anche nel giro dell'organico del Milan Futuro, ma anche l'ultimo arrivato Levis Asanji: l'attaccante tedesco ha trovato proprio con l'Under 18 di Mister Visconti il necessario rodaggio per ambientarsi nel calcio italiano.