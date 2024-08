Milan, ufficializzati tutti i tecnici e gli staff delle giovanili rossonere

Il Milan continua a lavorare tanto, e bene soprattutto, sui talenti del suo settore giovanile. La nascita del progetto Milan Futuro non è un caso, così come le parole di Zlatan Ibrahimovic nella sua ultima conferenza stampa, nel corso della quale ha detto che: "La strategia è quella di non voler bloccare i nostri talenti. [...] Siamo fiduciosi nei nostri talenti. [...] Noi non abbiamo paura di mettere i talenti in campo e farli giocare, altrimenti non servono questi talenti. [...] Questi talenti vogliamo farli crescere. Noi giochiamo per vincere, ma non abbiamo paura di lanciarli".

L'idea è quella di formare giocatori pronti ed in grado di aiutare la prima squadra, per un futuro ancora più roseo rispetto a quello che si pronostica per questo Milan. Nel frattempo, scrive Tuttosport, il club rossonero anche ufficializzato tutti i tecnici e gli staff delle giovanili in vista di questa stagione.

Per quanto riguarda il settore maschile, Marco Visconti guiderà l’Under 18, Gianni Renna l’Under 17 ( e avrà come preparatore dei portieri Luca Castellazzi, ex di Inter e Samp), Simone Baldo l’Under 15 e Lorenzo Cresta l’Under 15. Da segnalare il ritorno in seno al Milan di Lino Marzorati, ex giocatore cresciuto nella cantera milanista con un passato da difensore tra Serie A e B: sarà il vice allenatore degli Esordienti Under 11.