MN - L'Under 17 vince in rimonta il Derby sotto gli occhi di Ibra

Fonte: dal nostro inviato, Francesco Finulli

MilanNews.it

L'Under 17 di mister Lantignotti ha vinto per 4-2 il Derby di categoria, valido per la 7° giornata di campionato, con una grande rimonta dopo essere stato un svantaggio per 0-2 nel primo tempo. Le reti rossonere portano la firma di Sia, autore di una doppietta, Martinazzi e Bonomi su punizione. Si è distinto anche il portiere del Milan, Omar Rugginenti, che ha parato un rigore nei minuti finali che ha impedito all'Inter di trovare il pareggio. Al centro Vismara presente anche Zlatan Ibrahimovic, venuto a seguire suo figlio Maximilian che, però, è rimasto seduto in panchina.