Settore Giovanile, Emanuele Pio Troiano si mette in mostra: il classe 2010 impegnato con l'Italia U15

Un altro giovane si sta facendo notare nella cantera rossonera. Si chiama Emanuele Pio Troiano, difensore classe 2010, che sarà impegnato insieme all’U15 della Nazionale azzurra, in vista della doppia amichevole contro i pari età della Polonia, in programma l'11 e il 13 febbraio a Roma.

Cresciuto nelle giovanili del Pescara, grazie a prestazioni degne di nota, ha attirato l’attenzione dei principali club Italiani, prima di accettare la chiamata del Milan la scorsa estate.

Dotato di mezzi fisici importanti, ama il contatto con l’avversario ed é anche molto bravo in fase di impostazione. Giocatore eclettico, il calcio però non è l’unica passione sportiva di Troiano. Il giovane milanista ha infatti praticato anche la ginnastica artistica e l’atletica leggera, che gli sono risultati fondamentali per incrementare la coordinazione e l’atleticitá.

Dopo aver fatto parlare di sé a Pescara, Troiano é pronto a diventare protagonista con le giovanili rossonere ed azzurre.