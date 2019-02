Settore giovanile: i risultati del week end

In attesa del Milan Primavera, in campo lunedì alle 19.00 a Torino nella 20° giornata di campionato, i primi a giocare e vincere nel weekend sono stati gli U17, che si sono imposti 3-0 a Verona. Una buona gara in una trasferta difficile, nella quale Signorile ha segnato una doppietta come regalo nel giorno del suo compleanno, e tre punti preziosi per riprendersi il terzo posto.

Va male a Ferrara per U16 e U15, entrambi ko senza segnare. Fatali i secondi tempi: dopo lo 0-0 delle prime frazioni, infatti, i rossoneri hanno perso 1-0 e 2-0 nella ripresa contro la SPAL. Una doppia battuta a vuoto che fa perdere terreno prezioso ai vertici della classifica. Sorridono gli U14, masticano amaro gli U13 che nel Derby vengono sconfitti 1-2 allo scadere.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

U17: 7° giornata di ritorno, Hellas Verona-Milan 0-3 (21' e 3'st Signorile, 23'st Robotti)

U16: 6° giornata di ritorno, SPAL-Milan 1-0

U15: 6° giornata di ritorno, SPAL-Milan 2-0

U14: 4° giornata di ritorno, Sudtirol-Milan 0-1 (22'st Gramignoli)

U13: Inter-Milan 2-1 (Saporito)

ESORDIENTI 2008: Milan-Alcione (recupero) 3-3 (Sassi, De Santis, Di Maria)

ESORDIENTI 2007: Milan-Centro Schiaffino 2-1 (Perera, Liberali)

PULCINI 2009: Milan-Accademia Pavese San Genesio 3-1 (Grilli, Bompan, Zangrillo)

PULCINI 2010: Pavia 1911-Milan 4-2 (2 Abdou)

U15 FEMMINILE: Milan-Como 2000 3-1 (2 Avallone, Bacullo)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Sedriano-Milan 3-1 (Rossi)

PULCINI 2007 FEMMINILE: Milan-Accademia Pavese San Genesio 3-2 (2 Lupatini, Cotugno)

PULCINI 2008 FEMMINILE: Villa-Milan 1-1 (Di Qual)