Settore giovanile: i risultati del week-end

Sono state Primavera, U18 e U16 le squadre agonistiche rossonere protagoniste nel weekend appena archiviato, le quali hanno vinto segnando molto e mantenendo la porta inviolata. La Primavera, nell'atteso scontro al vertice, hanno travolto la capolista Hellas Verona: netto 5-0 al Vismara, con tutti i gol siglati nella ripresa e una grande prestazione soprattutto in attacco. I rossoneri di Mister Giunti si sono portati, così, solo a -1 dalla vetta della classifica. Gli U18, poi, sempre in casa, hanno ritrovato il successo battendo 2-0 la Roma grazie alle reti di Signorile e Cudjoe. Quarto posto, adesso, per i ragazzi di Mister Terni. Gli U16, infine, hanno superato 3-0 il Cagliari in trasferta.

Delusioni per U17 e U15, sconfitti rispettivamente 1-3 dal Verona e 2-3 dal Cagliari. Ko anche per gli U14, benissimo come sempre il bilancio della formazioni femminili.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8° giornata, Milan-Hellas Verona 5-0 (14'st e 45'st Sala, 15'st Maldini, 18'st Pecorino, 26'st Brescianini)

U18: 5° giornata, Milan-Roma 2-0 (9' Signorile, 39'st Cudjoe)

U17: 9° giornata, Milan-Hellas Verona 1-3 (10'st Nasti)

U16: 10° giornata, Cagliari-Milan 0-3 (26' Rossi, 41' Gala, 19'st Sette)

U15: 10° giornata, Cagliari-Milan 3-2 (23' Nahrudnyy, 33' Benedetti)

U14: 8° giornata, Milan-Atalanta 0-1

U13: 8° giornata, Milan Aurora Pro Patria 11-0 (4 Perin, 3 Liberali, 2 Capoelletti, 2 Sassi)

U12: 6° giornata, Pro Sesto-Milan 2-3 (Borsani, Natali, Camarda)

U11: 6° giornata, Milan-Club Milano 4-0 (Mastroianni, Pisati, Rocca, Grilli)

U11: recupero 3° giornata, Seguro-Milan 0-0

U10: 6° giornata, Aldini-Milan 1-6 (3 Borsa, Sorrentino, Seye, Beghentyuk)

U9: 6° giornata, Milan-Academy Pro Sesto 1-1 (Jadid)

U15 FEMMINILE: 8° giornata, Villapizzone-Milan 0-16 (6 Grimaldi, 2 Sorce, 2 Galvan, D'Agostino, Cappa V., Orlandi, Renzotti, Crotti, Orsenigo)

U17 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Atalanta sq. D 1-0 (Aprile)

U13 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Accademia Milanese 15-1 (3 Alaimo, 3 Pengo, 2

De Marco, 2 Galdino, 2 Gemmi, Adelfio, De Dona, autogol)

U11 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Enotria 1-3 (Palopoli)

U10 FEMMINILE: 6° giornata, Cesano Boscone-Milan 1-7 (3 Di Lernia, 2 L'Abbruzzi, Galluzzi, Bestetti)