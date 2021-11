Settore giovanile: i risultati del weekend

Fine settimana ricco di soddisfazioni per le squadre del Settore Giovanile rossonero, già a partire da venerdì con la bella vittoria della Primavera sulla Juventus, un 3-1 valso il primo successo stagionale al Vismara e un risultato che dà tanto morale e tanta fiducia dopo un inizio di stagione difficile. Vince anche la Primavera femminile, che con il 2-1 al Brescia si conferma in testa alla classifica del girone, davanti alle inseguitrici Juventus e Inter.

Ad arricchire il weekend anche i due Derby vinti da U16 e U15, entrambi in trasferta con il punteggio di 3-1: successi che valgono, per le squadre di Abate e Bertuzzo, il consolidamento della testa della classifica dei rispettivi gironi. Bei risultati anche per l'U14, le U15 e U13 femminili oltre alle categorie più piccole, dall'U12 in giù. Da segnalare anche il pareggio acciuffato in extremis dall'U18 sul campo della Sampdoria, con la squadra di Terni che giocherà anche in infrasettimanale contro il Sassuolo.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 9° giornata, Milan-Juventus 3-1 (8' e 11' st Nasti, 30' st Capone)

SABATO 20 NOVEMBRE

UNDER 11: 6° giornata, Bresso-Milan 3-3 (Ancora, La Vecchia, Santopaolo)

UNDER 11 FEMMINILE: 6° giornata, Città di Opera-Milan - rinviata a data da destinarsi

UNDER 12: 6° giornata, Milan-Masseroni 4-1 (Bettinelli x2, Borsa, Esposti)

UNDER 10: 6° giornata, Milan-Cimiano 5-0 (Kostyuk x3, Colombelli, Tarabugi)

UNDER 17 FEMMINILE: 8° giornata, Milan-Inter 2-3 (4' Donolato, 7' st Sperduto)

DOMENICA 21 NOVEMBRE

UNDER 13 FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Locate (maschile) 3-2 (Atamo, Elshamy, Galluzzi)

UNDER 14: 8° giornata, Milan-Lecco 1-0 (30' Pandolfi)

UNDER 15 FEMMINILE: 8° giornata, Città di Brugherio-Milan 0-6 (Stendardi x2, Tomaselli x2, Franco, Montaperto)

PRIMAVERA FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Brescia 2-1 (30' Morleo, 32' st Boldrini)

UNDER 16: 7° giornata, Inter-Milan 1-3 (14' e 30' st Martinazzi, 18' Sia)

UNDER 18: 8° giornata, Sampdoria-Milan 2-2 (40' Pluvio, 49' st Marshage)

UNDER 15: 7° giornata, Inter-Milan 1-3 (1', 5' e 27' st Camarda)

UNDER 17: 10° giornata, Milan-Pordenone 3-4 (27' Bartesaghi, 6' st Eletu, 39' st Mangiameli)