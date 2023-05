Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Il lungo fine settimana del Settore Giovanile rossonero è andato in archivio con diversi risultati positivi per le nostre selezioni. Nella giornata di sabato, doppio successo esterno per le Under femminili (U17 e U15) nelle rispettive gare della fase interregionale. Dopo il largo successo ottenuto nella gara di andata (0-5), l'Under 15 di Bertuzzo ha fatto suo anche il ritorno degli Ottavi di finale contro il Modena, guadagnando con merito l'accesso ai Quarti. Nella stessa giornata, l'Under 18 di Christian Terni ha superato l'Inter nella stracittadina di campionato. Derby disputato anche dalla Primavera di Mister Abate nella serata di venerdì 12 maggio, terminato in parità.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

VENERDÌ 12 MAGGIO

PRIMAVERA FEMMINILE: Final Four, Semifinale: Milan-Roma 0-3 - HIGHLIGHTS

PRIMAVERA: 14ª giornata di ritorno, Milan-Inter 2-2 (16' Victor, 28'st Cuenca) - HIGHLIGHTS

SABATO 13 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno (fase interregionale), Sassuolo-Milan 0-3 (3'st Minnei, 17'st e 40'st Lupatini)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno (fase interregionale), Südtirol-Milan 1-3 (Franco, Galluzzi, Toschi)

DOMENICA 14 MAGGIO

UNDER 15: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Modena 2-0 (6' Lontani, 29' Comotto)

UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Inter 1-0 (39' Mangiameli)

UNDER 14: 3ª giornata (fase interregionale), Milan-Genoa 2-3 (6' Rusu, 21'st Mazzucchelli)