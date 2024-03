Settore giovanile: i risultati del weekend

Tanti successi importanti per il Settore Giovanile rossonero nel fine settimana appena andato in archivio. La Primavera Femminile ha vinto lo scontro diretto in casa del Parma, portandosi così al secondo posto in graduatoria e a sole tre lunghezze di distanza dalla vetta. Under 18, Under 16 e Under 15 hanno rinforzato le proprie ambizioni di alta classifica con una tripla vittoria casalinga sull'Hellas Verona, mentre l'U15 femminile è tornata al successo superando il Cesena nel nuovo turno della propria fase interregionale.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Parma-Milan 1-3 (21' Stokić, 4'st Appiah, 5'st Arrigoni)

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 3-1 (36' Vitali, 45' Martinazzi)

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata di campionato, Milan-Baggese 3-0 (Tomaselli, Zapelli, Evangelista)

UNDER 16: 10ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 3-0 (16' Plazzotta, 23' Nolli, 26' Lupo)

UNDER 15: 10ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 3-1 (4' Menon, 25' Avogadro, 35'st Martini)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Cesena-Milan 2-5 (Bertoni x2, Marti, Elshamy, Parolo)

UNDER 14: recupero di campionato, Como-Milan 5-3 (Kateete, Borsa, Sorrentino)

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Afforese 0-2

UNDER 10 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Devils 16-5 (Guardiani x4, Delia x4, Delmiglio x3, Loconte, De Carlo, Carofiglio)